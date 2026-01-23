LOADING...
अमेरिका ने 2,380 करोड़ रुपये का बकाया कर्ज चुकाए बिना विश्व स्वास्थ्य संगठन छोड़ा
लेखन आबिद खान
Jan 23, 2026
11:01 am
क्या है खबर?

अमेरिका आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से बाहर हो गया है। अमेरिकी स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग (HHS) ने कहा कि WHO को दी जाने वाली सभी धनराशि बंद कर दी गई है और अमेरिकी कर्मचारियों को इसके मुख्यालय और दुनिया भर के कार्यालयों से वापस बुला लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ही दिन WHO से बाहर निकलने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे।

कर्ज

2,380 करोड़ का कर्ज भी नहीं चुकाएगा अमेरिका

ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स के अनुसार,अमेरिका पर WHO का 2, 380 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज भी बकाया है। अमेरिका ने इसे चुकाने से मना कर दिया है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कहा कि वे कोई भुगतान नहीं करेंगे, क्योंकि WHO को पहले ही जरूरत से ज्यादा दे चुके हैं। HHS के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि WHO छोड़ने से पहले अमेरिका के लिए कर्ज का भुगतान करना कोई वैधानिक जरूरत नहीं है।

