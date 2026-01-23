अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर WHO छोड़ दिया है

अमेरिका ने 2,380 करोड़ रुपये का बकाया कर्ज चुकाए बिना विश्व स्वास्थ्य संगठन छोड़ा

लेखन आबिद खान 11:01 am Jan 23, 202611:01 am

क्या है खबर?

अमेरिका आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से बाहर हो गया है। अमेरिकी स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग (HHS) ने कहा कि WHO को दी जाने वाली सभी धनराशि बंद कर दी गई है और अमेरिकी कर्मचारियों को इसके मुख्यालय और दुनिया भर के कार्यालयों से वापस बुला लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ही दिन WHO से बाहर निकलने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे।