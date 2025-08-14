अमेरिका: वर्जीनिया के पिट्सिल्वेनिया काउंटी में पुलिस अधिकारियों को गोली मारी गई, 3 घायल

LOADING...
अमेरिका में वर्जीनिया राज्य की काउंटी में गोलीबारी (तस्वीर: एक्स/@WorldAlertHi)

लेखन गजेंद्र
Aug 14, 2025
10:33 am
क्या है खबर?

अमेरिका में वर्जीनिया राज्य के ग्रामीण पिट्सिल्वेनिया काउंटी में पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी की घटना सामने आई है, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घटना तब घटी, जब काउंटी शेरिफ के डिप्टी शाम करीब 5 बजे जेम्स एंड्रू लेहनर्ड नाम के एक संदिग्ध के खिलाफ वारंट लेकर उसके घर पहुंचे थे। शेरिफ ने बताया कि जब वे उसके घर पहुंचे तो उसने गोलियां चला दी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी घायल पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती हैं।

अमेरिकी प्रतिनिधि ने जानकारी दी

वर्जीनिया के पांचवें कांग्रेसी जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि जॉन मैकगायर ने इस घटना की जानकारी एक्स पर दी है। उन्होंने लिखा, 'मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पिट्सिल्वेनिया काउंटी में गोली लगने से घायल हुए पुलिस अधिकारियों और उनके परिवारों के साथ हैं। हम स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और इस कठिन समय में प्रभावित सभी लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं।' पुलिस का कहना है कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

