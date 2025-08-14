अमेरिका में वर्जीनिया राज्य की काउंटी में गोलीबारी (तस्वीर: एक्स/@WorldAlertHi)

अमेरिका: वर्जीनिया के पिट्सिल्वेनिया काउंटी में पुलिस अधिकारियों को गोली मारी गई, 3 घायल

लेखन गजेंद्र 10:33 am Aug 14, 202510:33 am

क्या है खबर?

अमेरिका में वर्जीनिया राज्य के ग्रामीण पिट्सिल्वेनिया काउंटी में पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी की घटना सामने आई है, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घटना तब घटी, जब काउंटी शेरिफ के डिप्टी शाम करीब 5 बजे जेम्स एंड्रू लेहनर्ड नाम के एक संदिग्ध के खिलाफ वारंट लेकर उसके घर पहुंचे थे। शेरिफ ने बताया कि जब वे उसके घर पहुंचे तो उसने गोलियां चला दी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी घायल पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती हैं।