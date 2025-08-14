डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी, कहा- पुतिन यूक्रेन युद्ध पर फैसला नहीं लेंगे तो गंभीर परिणाम होंगे

बयान यूक्रेन युद्ध के लिए बाइडन सरकार जिम्मेदार- ट्रंप ट्रंप ने कहा, "अगर अलास्का की बैठक अच्छी रही तो हम जल्द दूसरी बैठक करेंगे। मैं इसे तुरंत करना चाहूंगा।" उन्होंने यूक्रेन युद्ध के लिए फिर पूर्व की जो बाइडन सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा, "बाइडन ने हमें इस स्थिति में डाला। मैं राष्ट्रपति होता तो युद्ध कभी नहीं होता। मैं इसे ठीक करने के लिए यहां हूं।" उन्होंने वैश्विक संघर्षों को रोकने में अपनी भूमिका की प्रशंसा की और बताया, "मैंने 6 महीने में 5 युद्ध रोके हैं।"

बातचीत ट्रंप ने जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से बातचीत की ट्रंप ने यह बयान देने से पहले जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज मेजबानी में आयोजित एक उच्च-स्तरीय वर्चुअल कॉल के बाद दिया है। कॉल में ट्रंप के साथ जेलेंस्की और यूरोपीय नेता शामिल थे। इस बातचीत में अलास्का वार्ता से पहले उनकी चीजों को रेखांकित किया गया, जिस पर कोई समझौता नहीं होगा। ट्रंप ने कहा, "हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही। राष्ट्रपति जेलेंस्की भी बातचीत में शामिल थे। मैं इसे 10 रेटिंग दूंगा, यह बहुत दोस्ताना बातचीत थी।"

बैठक कॉल में शामिल मैक्रों और जर्मन चांसलर क्या बोले? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी संयुक्त कॉल में शामिल थे। उन्होंने कहा कि ट्रंप सहमत हैं कि यूक्रेन की सहमति के बिना यूक्रेनी जमीन पर बातचीत नहीं होगी और लक्ष्य युद्ध विराम रहेगा। मैक्रों ने कहा कि ट्रंप युद्ध के बाद समझौते में यूक्रेन सुरक्षा गारंटी का समर्थन करते हैं। मर्ज ने कहा कि सीमाओं के सम्मान का सिद्धांत बना रहना चाहिए, अगर अलास्का में रूसी पक्ष की ओर से हलचल नहीं होती तो सभी को दबाव बढ़ाना चाहिए।