अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस सेवा 1 घंटे के लिए ठप, सभी उड़ानें रद्द की गईं
क्या है खबर?
अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस की सेवा गुरुवार को एक घंटे के लिए बाधित हुई, जिसकी वजह से लगभग सभी प्रमुख उड़ानों को रद्द करना पड़ा। बताया जा रहा है कि एयरलाइंस के सिस्टम में तकनीकी खराबी की वजह से उड़ानों को रोका गया था। हालांकि, इनको एक घंटे बाद ठीक कर दिया गया। सेवा बाधित होने से हजारों यात्रियों को परेशानी हुई। एयरलाइंस ने समस्या ठीक होने के बाद भी उड़ानों में देरी की चेतावनी जारी की है।
हवाई यात्रा
827 उड़ानें विलंबित, 23 रद्द हुईं
एयरलाइंस के प्रवक्ता ने बताया कि अंतर्निहित तकनीकी समस्या का समाधान हो गया है, लेकिन फिर भी उड़ानों में कुछ देरी की संभावना है। प्रवक्ता ने बताया कि समस्या ठीक होने तक 23 प्रमुख उड़ानों को रद्द किया गया और 827 उड़ानें देर से निकली हैं। शिकागो, डेनवर, नेवार्क, ह्यूस्टन और सैन फ्रांसिस्को हवाई अड्डों पर परिचालन ठप होने से यात्री परेशान दिखे। उन्होंने अपनी समस्या सोशल मीडिया पर साझा की है।
तकनीक
साइबर हमले की आशंका
एयरलाइंस के सिस्टम में अचानक आई तकनीकी समस्या को साइबर हमला भी बताया जा रहा है। हालांकि, प्रवक्ता ने इससे इंकार किया है। एयरलाइन ने पुष्टि की है कि यह कोई साइबर हमला नहीं था, लेकिन एयरलाइन ने सटीक समस्या की पुष्टि नहीं की। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि एयरलाइन के वजन गणना सिस्टम में गड़बड़ी हुई थी, जिससे उड़ानें रोकी गई थीं। बता दें, अमेरिका के विमानन क्षेत्र में तकनीकी समस्या की बात नई नहीं है।