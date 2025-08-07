यूनाइटेड एयरलाइंस की सभी उड़ानें रद्द

अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस सेवा 1 घंटे के लिए ठप, सभी उड़ानें रद्द की गईं

लेखन गजेंद्र 10:09 am Aug 07, 202510:09 am

क्या है खबर?

अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस की सेवा गुरुवार को एक घंटे के लिए बाधित हुई, जिसकी वजह से लगभग सभी प्रमुख उड़ानों को रद्द करना पड़ा। बताया जा रहा है कि एयरलाइंस के सिस्टम में तकनीकी खराबी की वजह से उड़ानों को रोका गया था। हालांकि, इनको एक घंटे बाद ठीक कर दिया गया। सेवा बाधित होने से हजारों यात्रियों को परेशानी हुई। एयरलाइंस ने समस्या ठीक होने के बाद भी उड़ानों में देरी की चेतावनी जारी की है।