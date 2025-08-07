अमेरिका में जॉर्जिया के फोर्ट स्टीवर्ट सैन्य अड्डे पर हमला

अमेरिका में जॉर्जिया के सैन्य अड्डे पर हमला, 5 सैनिकों को गोली मारी गई

लेखन गजेंद्र 09:49 am Aug 07, 202509:49 am

क्या है खबर?

अमेरिका में जॉर्जिया राज्य के फोर्ट स्टीवर्ट सैन्य अड्डे पर गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें 5 सैनिक घायल हुए हैं। हमले के बाद सैन्य अड्डे के कुछ हिस्सों को सीज कर दिया गया और गोलबारी करने वाले संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। आरोपी हमलावर भी सैनिक बताया जा रहा है। सभी घायल सैनिकों को इलाज के लिए विन आर्मी कम्युनिटी हॉस्पिटल ले जाया गया है। फिलहाल, स्थिति नियंत्रण में है।