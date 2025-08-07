LOADING...
अमेरिका में जॉर्जिया के सैन्य अड्डे पर हमला, 5 सैनिकों को गोली मारी गई 
लेखन गजेंद्र
Aug 07, 2025
09:49 am
क्या है खबर?

अमेरिका में जॉर्जिया राज्य के फोर्ट स्टीवर्ट सैन्य अड्डे पर गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें 5 सैनिक घायल हुए हैं। हमले के बाद सैन्य अड्डे के कुछ हिस्सों को सीज कर दिया गया और गोलबारी करने वाले संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। आरोपी हमलावर भी सैनिक बताया जा रहा है। सभी घायल सैनिकों को इलाज के लिए विन आर्मी कम्युनिटी हॉस्पिटल ले जाया गया है। फिलहाल, स्थिति नियंत्रण में है।

गोलीबारी

सैन्य अड्डे के 3 स्कूलों को बंद किया गया

राज्य की राजधानी सवाना से करीब 64 किलोमीटर दूर सैन्य अड्डे पर गोलीबारी की सूचना मिलते ही, पूरे इलाके में लॉकडाउन लगा दिया गया। सेना के अधिकारियों ने बताया कि गोलीबारी द्वितीय आर्मर्ड ब्रिगेड कॉम्बैट टीम के आसपास हुई है, जहां तृतीय इन्फैंट्री डिवीजन के हजारों सैनिकों और उनके परिवारों का घर है। सैन्य अड्डा क्षेत्र में 3 स्कूल भी हैं, जिन्हें बंद कर दिया गया है। स्कूल में 1,400 छात्र पढ़ते हैं।

गोलीबारी के बाद भागते जवान