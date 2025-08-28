NewsBytesExplainer: अमेरिका अब छात्रों को देगा केवल 4 साल का वीजा, जानें क्या हैं नए नियम

अमेरिका की सरकार प्रवासन पर लगाम लगाने के लिए लगातार सख्त कदम उठा रही है। अब अमेरिकी सरकार छात्र, पत्रकार और सांस्कृतिक मेहमानों को वीजा जारी करने से जुड़े नियम बदलने जा रही है। अमेरिकी सरकार ने कहा कि इन बदलावों का उद्देश्य विदेशी छात्रों और आगंतुकों के लिए प्रवास की अवधि को सीमित कर 'वीजा दुरुपयोग' रोकना है। आइए जानते हैं नियमों में क्या बदलाव हुए हैं और इनका क्या असर होगा।

नियम क्या हैं प्रस्तावित बदलाव? नियमों में सबसे बड़ा बदलाव 'ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस' से जुड़ा है। नए नियमों में इस प्रावधान को पूरी तरह खत्म करके इसकी जगह निश्चित प्रवेश अवधि का प्रावधान किया जाएगा। यानी अब कुछ श्रेणियों में वीजा केवल निश्चित अवधि के लिए ही जारी किया जाएगा। अगर वीजा धारक इस निश्चित अवधि के बाद भी अमेरिका में रुकना चाहते हैं, तो उन्हें गृह सुरक्षा विभाग (DHS) के पास प्रवास विस्तार (EOS) के लिए आवेदन करना होगा।

छात्र छात्रों के वीजा से जुड़े कौनसे नियम बदले हैं? अब अमेरिका में पूर्णकालिक कोर्स में पढ़ाई कर रहे छात्र (F वीजा) और एक्सचेंज विजिटर (J वीजा) को अधिकतम 4 साल तक का ही वीजा जारी किया जाएगा। अभी तक ये नियम था कि F वीजा वाले छात्र अमेरिका में तब तक रह सकते थे, जब तक कि वे किसी शैक्षणिक कार्यक्रम में पूर्णकालिक रूप से नामांकित हों। अब उन्हें अधिकतम 4 साल का ही वीजा जारी किया जाएगा।

वजह क्यों बदला जा रहा है छात्रों से जुड़ा नियम? अधिकारियों ने कहा कि यह नियम छात्रों को अनिश्चित काल तक अमेरिका में रहने से रोकने के लिए बनाया गया है। DHS प्रवक्ता ने कहा, "पिछले प्रशासनों ने विदेशी छात्रों और अन्य वीजा धारकों को अमेरिका में अनिश्चित काल तक रहने की अनुमति दी है, जिससे सुरक्षा जोखिम पैदा हुआ है, करदाताओं के पैसे और अमेरिका नागरिकों को नुकसान हुआ है। नया नियम वीजा धारकों के अमेरिका में रहने की अवधि को सीमित कर इस दुरुपयोग को खत्म कर देगा।"

छात्रों के अन्य नियम छात्रों से जुड़े ये वीजा नियम भी बदले जाएंगे अमेरिका में F-1 वीजा धारक छात्रों के लिए पढ़ाई पूरी करने के बाद छूट अवधि को कम कर 30 दिन किया जाएगा। फिलहाल ये अवधि 60 दिन है। वहीं, स्नातक स्तर के F-1 छात्रों को अब पाठ्यक्रम के बीच में कार्यक्रम बदलने की अनुमति नहीं होगी। विदेशी मीडिया से जुड़े लोगों को अब 240 दिनों के लिए वीजा जारी किया जाएगा। चीन के पत्रकारों के लिए ये सीमा 90 दिन होगी।

विरोध योजना का विरोध भी शुरू प्रेसिडेंट्स अलायंस की अध्यक्ष मिरियम फेल्डब्लम ने कहा, "अंतरराष्ट्रीय छात्रों को आश्वासन मिलना चाहिए कि अमेरिका में उनकी प्रवेश अवधि उनके शैक्षणिक कार्यक्रमों की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी। वे पहले से ही अमेरिका में सबसे अधिक निगरानी वाली आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और DHS द्वारा कठोर निगरानी के अधीन हैं।" अंतरराष्ट्रीय शिक्षक संघ के कार्यकारी निदेशक फैंटा अव ने कहा कि यह योजना छात्रों को अमेरिकी संस्थानों को चुनने से और हतोत्साहित कर सकती है।