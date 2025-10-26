अमेरिका ने कनाडा पर 10 प्रतिशत टैरिफ बढ़ाया, मैच के दौरान टैरिफ-विरोधी विज्ञापन देख भड़के ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वे कनाडा पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ट्रंप ने ये कदम एक बेसबॉल मैच के दौरान टैरिफ के खिलाफ विज्ञापन दिखाने से नाराज होने के चलते लगाया है। इसी विज्ञापन की वजह से 2 दिन पहले ट्रंप ने कनाडा के साथ टैरिफ पर हो रही बातचीत रोकने की घोषणा की थी। अब कनाडा पर अमेरिकी टैरिफ 45 प्रतिशत हो गया है।

बयान ट्रंप ने कहा- कनाडा रंगे हाथों पकड़ा गया ट्रंप ने कहा, 'कनाडा रोनाल्ड रीगन के टैरिफ पर दिए गए भाषण पर एक फर्जी विज्ञापन चलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। रीगन फाउंडेशन ने कहा कि यह विज्ञापन राष्ट्रपति के रेडियो संबोधन को गलत तरीके से पेश करता है और उनसे अनुमति नहीं ली गई। इस धोखाधड़ी का एकमात्र उद्देश्य कनाडा की यह उम्मीद थी कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट टैरिफ पर बचाव में मदद करेगा, जिनका इस्तेमाल उन्होंने सालों से अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए किया है।'

टैरिफ रोनाल्ड रीगन टैरिफ से प्यार करते थे- ट्रंप ट्रंप ने कहा, 'रोनाल्ड रीगन राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए टैरिफ से प्यार करते थे, लेकिन कनाडा ने कहा कि उन्हें टैरिफ पसंद नहीं थे। उनका विज्ञापन तुरंत हटना था, लेकिन उन्होंने कल रात वर्ल्ड सीरीज के दौरान इसे चलने दिया, यह जानते हुए भी कि यह एक धोखाधड़ी है। तथ्यों की गंभीर गलत व्याख्या और शत्रुतापूर्ण कार्रवाई के कारण मैं कनाडा पर टैरिफ में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर रहा हूं।'

विज्ञापन विज्ञापन में ऐसा क्या है, जो ट्रंप आगबबूला हुए? 57 सेकंड के इस विज्ञापन में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के एक भाषण के कुछ अंश का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें वे टैरिफ को हर एक अमेरिकी के लिए नुकसानदेह बता रहे हैं। रीगन कह रहे हैं, "अगर कोई कहता है कि वो टैरिफ लगाकर देशभक्ति का काम कर रहा है, जिससे अमेरिकियों का रोजगार बचा रहेगा। थोड़े समय के लिए ये कारगर हो सकता है, लेकिन अंतत: इससे हर अमेरिकी को नुकसान होना है।"