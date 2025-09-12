FBI ने चार्ली किर्क के हत्यारे की नई तस्वीर जारी की, जंगल के पास हथियार बरामद
क्या है खबर?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी और दक्षिणपंथी कार्यकर्ता चार्ली किर्क (31) को गोली मारने वाले हत्यारे का अभी तक पता नहीं चला है। संघीय जांच ब्यूरो (FBI) ने संदिग्ध हमलावर की कुछ नई तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें आरोपी बेसबॉल कैप और काला चश्मा पहने सीढ़ियों से उतर रहा है। उसने अमेरिकी झंडे वाली काली टी-शर्ट और जींस पहन रखी है और एक बैग कंथे पर टांगा है। उसके पैरों में कैनवस जूते दिख रहे हैं।
हत्या
जंगल के पास से हथियार बरामद
FBI सॉल्ट सिटी लेक ने आरोपी का गोलीबारी के बाद छत से कूदकर घटनास्थल से भागने का एक पूरा वीडियो भी जारी किया है। छत में उसके जूते के निशान, बांह और हथेली के निशान मिले हैं। शूटर की राइफल और गोला-बारूद गोलीबारी वाली जगह के पास यूटा विश्वविद्यालय जंगली इलाके में एक तौलिये में मिली थी। चैम्बर से एक चला हुआ कारतूस और मैगजीन में तीन अन्य राउंड भरे हुए थे। इसे जांच के लिए भेजा गया है।
इनाम
88 लाख रुपये तक का इनाम घोषित
FBI ने बताया कि वह किर्क के हत्यारे को ढूंढने के लिए अपने कानून प्रवर्तन सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रही है। एजेंसी ने आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी में मददगार जानकारी देने वाले को 88 लाख रुपये तक का इनाम देने की पेशकश की है। इसके लिए नंबर भी जारी किया गया है। जांच अधिकारियों का कहना है कि हमलावर देखने से कॉलेज के छात्र की तरह लग रहा है, ऐसे में वह आसानी से घुल-मिल जाता है।
हत्या
कैसे हुई किर्क की हत्या?
अमेरिकी रूढ़िवादी कार्यकर्ता, लेखक और पॉडकास्टर किर्क को उस समय गोली मारी गई, जब वे यूटा वैली विश्वविद्यालय में 'प्रवू मी रॉन्ग' कार्यक्रम कर रहे थे। किर्क कोलोराडो से वर्जीनिया तक 'द अमेरिकन कमबैक टूर' नाम से दौरा कर ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के लिए युवाओं को एकजुट कर रहे थे। हमलावर ने दूर इमारत से गोली चलाई थी। कार्यक्रम में 3,000 से अधिक लोग शामिल थे। ट्रंप घटना से काफी आहत हैं। अमेरिका में झंडे झुका दिए गए हैं।
ट्विटर पोस्ट
FBI ने जारी की तस्वीर
The FBI continues to work alongside our law enforcement partners to seek justice in the murder of Charlie Kirk at Utah Valley University on September 10, 2025. We are releasing additional photos of a person of interest. Information about this developing investigation can be found… pic.twitter.com/woZacCxYgE— FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 12, 2025