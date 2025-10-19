अमेरिका का दावा- हमास गाजा के लोगों पर कर सकता है हमला, ट्रंप ने दी चेतावनी

अमेरिका ने दावा किया है कि हमास गाजा के आम लोगों पर हमला करने की योजना बना रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक विश्वसनीय और खुफिया रिपोर्ट के हवाले से ये बात कही है। अमेरिका ने कहा कि हमास अगर ऐसा करता है, तो ये युद्धविराम समझौते का प्रत्यक्ष और गंभीर उल्लंघन होगा। अमेरिकी विदेश विभाग ने चेतावनी दी कि अगर हमास ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ कदम उठाए जाएंगे।

बयान ट्रंप बोले- हमास ने ऐसा किया, तो घुसकर मारेंगे अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने लिखा, 'अगर हमास गाजा में लोगों को मारना जारी रखता है, जो कि समझौते में नहीं था, तो हमारे पास वहां जाकर उन्हें मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।' हालांकि, ट्रंप ने गाजा में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती को नकारा है। उन्होंने कहा, "हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत नजदीकी लोग हैं जो अंदर जाएंगे और वे आसानी से काम कर आएंगे, लेकिन हमारी छत्रछाया में।"

विदेश विभाग अमेरिका विदेश विभाग ने क्या कहा है? विदेश विभाग ने कहा, 'अमेरिका ने गाजा शांति समझौते के गारंटर देशों को विश्वसनीय रिपोर्टों से अवगत कराया है, जो गाजा के लोगों के खिलाफ हमास द्वारा युद्धविराम उल्लंघन की आशंका जताती हैं। फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ यह सुनियोजित हमला युद्धविराम समझौते का सीधा और गंभीर उल्लंघन होगा और मध्यस्थता प्रयासों के माध्यम से प्राप्त महत्वपूर्ण प्रगति को कमजोर करेगा। गारंटर मांग करते हैं कि हमास युद्धविराम की शर्तों के तहत अपने दायित्वों का पालन करे।'

मौत हमास ने 8 लोगों की सरेआम की थी हत्या अमेरिका की यह रिपोर्ट और ट्रंप की चेतावनी ऐसे वक्त आई है, जब हाल ही में हमास ने 8 लोगों को सरेआम गोलियों से भूनकर मार डाला था। इन लोगों को बीच रास्ते पर आंखों पर पट्टी बांधकर और घुटनों के बल बैठाकर एक के बाद एक गोली मारी गई थी। हमास ने इन लोगों पर इजरायल से मिलीभगत करने और आपराधिक साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था।