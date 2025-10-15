गाजा शांति समझौते के बीच हमास ने 8 फिलिस्तीनी नागरिकों को सड़क पर गोली मारी
क्या है खबर?
इजरायल और हमास के बीच 2 साल से चल रहे युद्ध के रुकने के बाद एक दिल दहलाने का वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें हमास आतंकवादी 8 लोगों को सार्वजनिक रूप से मौत की सजा देते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो गाजा शांति समझौते के बीच मंगलवार रात को जारी हुआ है। बताया जा रहा है कि 8 लोग फिलिस्तीनी नागरिक हैं, जिन पर हमास ने इजरायल से मिलीभगत का आरोप लगाया था।
फांसी
8 लोगों को सड़क पर मारी गई गोली
ABC न्यूज ने पुष्टि की कि यह वीडियो गाजा सिटी के सबरा इलाके का है, जहां 8 लोगों को एकत्रित भीड़ के बीच घुटने के बल बैठाया गया है। वर्दी पहने हुए नकाबपोश बंदूकधारी घुटने के बल बैठे पुरुषों को गोली मारते दिख रहे हैं। हमास से संबद्ध एक टेलीग्राम अकाउंट ने वीडियो साझा कर लिखा कि 'प्रतिरोधक बल गाजा शहर में कई सहयोगियों और कानून तोड़ने वालों को मौत की सजा दे रहा है।'
ट्विटर पोस्ट
घटना का वीडियो
🔵🚨 HORROR IN GAZA: Hours after ceasefire signing, Hamas executes 8 beaten, blindfolded men in streets👏👏👏shotdead bfore cheeringcrowds. Part of bloodycrackdown on rivals, killing33+amid Israeliwithdrawal. “Chldren screaming,houses burning..what did we do?”survivor tells Ynet. pic.twitter.com/bnzhpgfKvx— Justice Frontil Equitas (@justicefrontil) October 14, 2025
कब्जा
गाजा की सड़कों पर हमास का कब्जा
अंतरराष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक, हमास ने मारे गए 8 लोगों पर इजरायल के साथ सहयोग करने और हालिया संघर्ष के दौरान आपराधिक कृत्यों में शामिल होने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही गाजा में युद्धविराम लागू होने के बाद से ही हमास सुरक्षा बल सड़कों पर लौट आए हैं। उनकी अन्य सशस्त्र समूहों के साथ झड़प हो रही हैं। ये लड़ाके उस जगह पर अपना नियंत्रण कर रहे हैं, जहां से इजरायली सेना जा चुकी है।