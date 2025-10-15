हमास ने गाजा में 8 फिलिस्तीन नागिरकों को मारा

गाजा शांति समझौते के बीच हमास ने 8 फिलिस्तीनी नागरिकों को सड़क पर गोली मारी

लेखन गजेंद्र 05:15 pm Oct 15, 202505:15 pm

क्या है खबर?

इजरायल और हमास के बीच 2 साल से चल रहे युद्ध के रुकने के बाद एक दिल दहलाने का वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें हमास आतंकवादी 8 लोगों को सार्वजनिक रूप से मौत की सजा देते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो गाजा शांति समझौते के बीच मंगलवार रात को जारी हुआ है। बताया जा रहा है कि 8 लोग फिलिस्तीनी नागरिक हैं, जिन पर हमास ने इजरायल से मिलीभगत का आरोप लगाया था।