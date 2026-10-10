नवनीतम पिल्लै को नोबेल पुरस्कार मिलने पर भड़के ट्रंप, अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर लगाए प्रतिबंध

रुबियो ने कहा, "राष्ट्रपति कभी भी ICC को अमेरिकी नागरिकों पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं देंगे। अमेरिका और उसके नागरिक इस फर्जी कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। कोर्ट अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई करना बंद करे, वरना अमेरिका उसे खत्म करने की कोशिश करेगा।"

दरअसल, पिल्लै 2003 से 2008 तक ICC की अपील चैंबर में जज रही हैं। उन्हें अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय के क्षेत्र में काम के लिए नोबेल दिया गया है। इसी से अमेरिका भड़क गया।