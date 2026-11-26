'असुर 3' की स्टारकास्ट में सपना पब्बी शामिल

अरशद वारसी की 'असुर 3' में सपना पब्बी हुईं शामिल, रिलीज को लेकर आया अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 11:22 am Nov 26, 202611:22 am

क्या है खबर?

अरशद वारसी और बरुन सोबती की सीरीज 'असुर' के अब तक 2 सीजन आ चुके हैं। इसका तीसरा सीजन अपने प्रोडक्शन चरण में है और शूटिंग इन दिनों मुंबई में चल रही है, जिसके 28 दिसंबर तक खत्म होने की उम्मीद की जा रही है। गौरव शुक्ला ने साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर के निर्देशन की कमान उठाई है। ताजा अपडेट है कि सपना पब्बी सीरीज का हिस्सा बन गई हैं, जिन्हें बॉबी देओल की फिल्म 'बंदर' में देखा गया था।