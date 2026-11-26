दूसरे टेस्ट की पूर्व संध्या पर लैथम ने कहा, "जसप्रीत बुमराह बड़ी चुनौती पेश करते हैं, चाहे वह नई गेंद हो या पुरानी गेंद। उनका एक्शन बेहद अनोखा है और वह अन्य गेंदबाजों की तुलना में बल्लेबाज के थोड़ा अधिक करीब से गेंद रिलीज करते हैं।"

उन्होंने कहा, "मेरे नजरिए से यह उस गेंद के लिए खुद को तैयार करने के बारे में है जो मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा है। मैं एकाग्र रहने की कोशिश कर रहा हूं।"