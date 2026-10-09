भारतवंशी नवनीतम पिल्लै को इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है

शांति का नोबेल पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका की नवनीतम पिल्लै को मिला, भारत से भी है नाता

लेखन आबिद खान 03:25 pm Oct 09, 202603:25 pm

क्या है खबर?

2026 का नोबेल शांति पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका की मानवाधिकार कार्यकर्ता नवनीतम पिल्लै को मिला है। नोबेल समिति ने बताया कि पिल्लै को शांति और अंतरराष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार देने का फैसला लिया गया है। समिति ने कहा, "पिल्लै ने देशों और नेताओं को जवाबदेह ठहराया है और हिंसा के पीड़ितों के लिए उम्मीद जगाई है। उन्होंने जिन पदों पर काम किया, वहां हमेशा जोर दिया कि लोगों-देशों को कानून के शासन का पालन करना चाहिए।"