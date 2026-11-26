संगठन ने शो के अभिनेता हमजा अली अब्बासी को लेकर चिंता जताई। उन्होंने लिखा कि सीरीज में हमजा अली अब्बासी हैं, जिन्होंने हाफिज सईद की सार्वजनिक तारीफ की और 26/11 के मास्टरमाइंड को सबसे मिलनसार लोगों में से एक बताया।लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक सईद संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकी है, जिसके गुर्गों ने 26/11 मुंबई हमले में 166 बेगुनाहों की जान ली।

संगठन ने सईद का समर्थन करने वाले को मंच और काम देने पर नेटफ्लिक्स पर भी आरोप लगाया।