यूक्रेन युद्ध में मारे गए 7 लाख से अधिक रूसी सैनिक

यूक्रेन युद्ध में मारे गए 7 लाख से अधिक रूसी सैनिक, रूसी एजेंसी के दस्तावेज लीक

लेखन गजेंद्र 11:22 am Nov 26, 202611:22 am

क्या है खबर?

रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच सामने आए एक अनुमान ने सबको चौंका दिया है, जिसमें बताया गया है कि पिछले साढ़े 4 साल से चल रहे युद्ध में 7 लाख से अधिक रूसी सैनिक मारे गए हैं। यह जानकारी रूस की संघीय सांख्यिकी एजेंसी रोसस्टैट के लीक हुए अंदरूनी रिकॉर्ड से पता चली है, जिसे बेलारूसी और यूक्रेनी हैकर्स ने इस महीने जारी किया था। बता दें कि मॉस्को और कीव नुकसान की नियमित जानकारी नहीं देते हैं।