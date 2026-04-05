ईरान पर भीषण हमले की तैयारी, अमेरिका ने सभी JASSM-ER मिसाइलों को पश्चिम एशिया में तैनात किया

अमेरिका ईरान पर हमले के लिए अपने सबसे आधुनिक हथियारों को तैनात करने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका ने अपने JASSM-ER (जॉइंट एयर-टू-सरफेस स्टैंडऑफ मिसाइल-एक्सटेंडेड रेंज) क्रूज मिसाइलों का लगभग पूरा भंडार पश्चिम एशिया में तैनात करवाया है। इन मिसाइलों को दुनिया के बाकी हिस्सों से हटाकर केवल पश्चिम एशिया में तैनाती के लिए लाया गया है। अमेरिका का ये कदम ईरान युद्ध में निर्णायक मोड़ की ओर इशारा कर रहा है।

रिपोर्ट मार्च के अंत में अमेरिका ने जारी किया आदेश ब्लूमबर्ग के मुताबिक, मार्च के आखिरी हफ्ते में इन मिसाइलों को प्रशांत क्षेत्र में स्थित भंडारों से हटाकर पश्चिम एशिया में शिफ्ट करने का आदेश जारी किया गया है। दुनियाभर में अलग-अलग जगह पर तैनात इन मिसाइलों को अमेरिकी केंद्रीय कमान (CENTCOM) के ठिकानों और ब्रिटेन के फेयरफोर्ड में भेजा जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, विस्तारित रेंज वाले वेरिएंट के साथ-साथ, लगभग दो-तिहाई कम रेंज वाली मिसाइलें भी ईरान में इस्तेमाल की जा रही हैं।

कमी हथियारों की कमी से जूझ रहा अमेरिका- रिपोर्ट रिपोर्ट के अनुसार, युद्ध के पहले 4 हफ्तों में ही अमेरिका ने 1,000 से ज्यादा JASSM-ER मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। युद्ध से पहले अमेरिका के पास इस तरह की 2,300 मिसाइलें थीं। दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए अब केवल 425 मिसाइलें ही बची हैं। ईरान ने जॉर्डन में अमेरिका का अरबों डालर का इंटरसेप्टर नष्ट कर दिया है। इसके बाद अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में तैनात THAAD मिसाइल रक्षा प्रणाली के कुछ हिस्सों को पश्चिम एशिया भेजा है।

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खूबी क्या है JASSM-ER मिसाइलों की खासियत? JASSM-ER अमेरिका की सबसे घातक मिसाइलों में से एक मानी जाती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी मारक क्षमता है, जो 965 किलोमीटर से भी ज्यादा है। अमेरिका दुश्मन की सीमा में घुसे बिना ही सुरक्षित दूरी से हमला करने के लिए इनका इस्तेमाल करना चाह रहा है, क्योंकि ईरान की वायु रक्षा प्रणाली राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों के बावजूद मजबूत दिखाई दे रही है। इस मिसाइल की एक यूनिट की कीमत लगभग 12.5 करोड़ रुपये है।

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