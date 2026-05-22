NTA प्रमुख ने NEET-UG पेपर लीक होने से इनकार किया, संसदीय समिति के सामने हुए हाजिर

दावा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के दावों से अलग NTA प्रमुख ने समिति से कहा कि परीक्षा में अनियमितताओं और अनुचित साधनों के प्रयोग के मामले सामने आए, लेकिन ये परीक्षा के नियमों का पूर्ण उल्लंघन नहीं थे। अधिकारी ने कहा कि प्रश्नों में मामूली छेड़छाड़ भी प्रणाली पर विश्वास को कम कर सकती है, जिसके चलते परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया। NTA का दावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के दावे से विपरीत है, जिन्होंने चूक को स्वीकार कर पेपर लीक की जिम्मेदारी ली थी।

बयान कोई पेपर लीक नहीं हुआ- NTA सिंह और उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी ने संसदीय समिति के समक्ष बताया कि अधिकारी सही दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि कई सिफारिशें पहले ही लागू की जा चुकी हैं, जबकि अन्य पर काम जारी है ताकि NEET परीक्षा को लीकप्रूफ बनाया जा सके। अधिकारियों ने दोहराया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था, लेकिन यह स्वीकार किया कि कदाचार की घटनाओं के कारण 12 मई का कार्यक्रम रद्द किया गया था।

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बयान धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा था? प्रधान ने 15 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों का पालन करने के बावजूद, कमान श्रृंखला में चूक हुई है राधाकृष्णन समिति 2024 के NEET परीक्षा पेपर लीक के बाद पूर्व ISRO अध्यक्ष के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बनी थी। प्रधान ने कहा था, "हम इसे स्वीकार करते हैं और इसमें सुधार की जिम्मेदारी लेते हैं।" उन्होंने लीक को जालसाजों के संगठित नेटवर्क का काम बताया और CBI जांच की बात कही थी।

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