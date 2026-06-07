ईरान की जब्त संपत्तियों से खाड़ी देशों की मदद करने पर विचार कर रहा अमेरिका- रिपोर्ट

बयान

ईरान ने कहा- जब्त संपत्तियों की रिहाई पर निर्भर करेगा समझौता

हाल ही में ईरान के सर्वोच्च नेता के सलाहकार मोहसेन रेजाई ने CNN से कहा था कि शांति समझौते की दिशा में प्रगति अमेरिका द्वारा फ्रीज की गई ईरानी संपत्तियों की रिहाई पर निर्भर करती है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि प्रशासन इस बात की जांच कर रहा है कि क्या ईरानी संपत्तियों का उपयोग न केवल भविष्य के पुनर्निर्माण के लिए, बल्कि खाड़ी सहयोगियों को हो चुके नुकसान की भरपाई के लिए भी किया जा सकता है।