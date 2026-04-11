इस्लामाबाद वार्ता के बीच बड़ी खबर, ईरान की फ्रीज संपत्तियों को जारी करेगा अमेरिका- रिपोर्ट

रिपोर्ट

ईरान को मिल सकता है कतर समेत अन्य बैंकों में फंसा पैसा

रॉयटर्स ने ईरानी सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि अमेरिका ईरान के दूसरे देशों में फंसे हुए पैसे जारी करने के लिए तैयार हो गया है। यह पैसा कतर और अन्य विदेशी बैंकों में जमा है। सूत्र के अनुसार, इसे अच्छे इरादे का संकेत माना जा रहा है और यह दिखाता है कि अमेरिका स्थायी शांति समझौते को लेकर गंभीर है। दरअसल, ईरान के अरबों रुपये अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते अलग-अलग देशों में फंसे हुए हैं।