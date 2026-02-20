ईरान पर सीमित हमला करने की योजना बना रहे डोनाल्ड ट्रंप- रिपोर्ट

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर सीमित सैन्य हमला करने पर विचार कर रहे हैं, ताकि तेहरान पर परमाणु समझौते की शर्तें मानने के लिए दबाव बनाया जा सके। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, चर्चाओं से परिचित सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित कार्रवाई में ईरान के सैन्य या सरकारी ठिकानों पर लक्षित हमला शामिल होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ट्रंप मंजूरी देते हैं, तो हमला कुछ ही दिनों में हो सकता है।

रिपोर्ट ईरान नहीं माना तो बढ़ सकता है हमले का दायरा- रिपोर्ट रिपोर्ट के मुताबिक, इस सीमित हमले का उद्देश्य ईरान को परमाणु संवर्धन गतिविधियों को रोकने के लिए मजबूर करना होगा। साथ ही व्यापक संघर्ष को टालना होगा, ताकि युद्ध पूरे इलाके को चपेट में न ले सके। हालांकि, इसके बावजूद अगर ईरान सहयोग करने से मना करता है, तो अमेरिका व्यापक सैन्य अभियान शुरू कर सकता है, जिसमें ईरानी सरकार से जुड़े बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया जा सकता है।

बयान ट्रंप बोले- 10 दिन में पता चल जाएगा ट्रंप ने कहा है कि दुनिया को शायद अगले 10 दिनों में पता चल जाएगा कि अमेरिका ईरान के साथ समझौता करेगा या सैन्य कार्रवाई होगी। ट्रंप ने कहा, "हमें एक ऐसा समझौता करना होगा जो सार्थक हो, नहीं तो बुरी चीजें होंगी। सालों से यह साबित हुआ है कि ईरान के साथ एक सार्थक समझौता करना आसान नहीं है। विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ने ईरान के साथ कुछ बहुत अच्छी बैठकें की हैं।"

Advertisement

ईरान ईरान ने दी जवाबी हमले की चेतावनी ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला हुआ, तो वह भी जवाबी कार्रवाई करेगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को लिखे पत्र में ईरान ने कहा, "हमले की स्थिति में क्षेत्र में किसी भी शत्रुतापूर्ण ताकत के सभी ठिकानों, सुविधाओं और संपत्तियों को वैध लक्ष्य माना जाएगा। किसी भी अप्रत्याशित और अनियंत्रित परिणाम के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी तरह से और सीधे तौर पर जिम्मेदार होगा।"

Advertisement