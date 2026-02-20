भारत अमेरिका के 'पैक्स सिलिका' में शामिल हुआ, AI और महत्वपूर्ण खनिजों को लेकर होगा फायदा

भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले रणनीतिक गठबंधन 'पैक्स सिलिका' में शामिल हो गया है। दिल्ली में चल रही AI इम्पैक्ट समिट के दौरान भारत और अमेरिका ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने पहल में भारत के प्रवेश को एक रणनीतिक घटनाक्रम बताया। उन्होंने कहा, "यह पहल सुरक्षित और विश्वसनीय AI क्षमताओं को साझा करने के रास्ते खोलती है। हम भारत जैसे साझेदारों के साथ भरोसेमंद AI तकनीक साझा कर सकते हैं।"

बयान गोर बोले- भारत और अमेरिका ने ठोस परिणाम हासिल किए गोर ने कहा, "भारत का दृष्टिकोण उसके स्वतंत्र निर्णय लेने और दीर्घकालिक दृष्टि को दर्शाता है। दोनों लोकतांत्रिक देशों के बीच सहयोग कई क्षेत्रों में विस्तारित हुआ है। व्यापार समझौते से लेकर पैक्स सिलिका और रक्षा सहयोग तक, दोनों पक्षों ने निरंतर जुड़ाव के माध्यम से ठोस परिणाम हासिल किए हैं। हमने मतभेद के बिंदु को पार कर लिया है। शांति शक्ति से आती है। भारत इसे समझता है। संप्रभुता ही पैक्स सिलिका का मूल आधार है।"

संबंध भारत-अमेरिका के बीच असीमित संभावनाएं- गोर गोर ने कहा, "मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बात केवल भारत का विशाल आकार नहीं, बल्कि भारत का संकल्प और अपने दम पर आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय लगी है। मैं हमेशा दोनों देशों के बीच असीमित संभावनाओं की बात करता रहता हूं। व्यापार समझौते से लेकर पैक्स सिलिका और रक्षा सहयोग तक, दोनों देशों के एक साथ काम करने की संभावनाएं असीमित हैं। मेरा लक्ष्य जब तक मैं यहां हूं, इन संभावनाओं को पूरा करना है।"

Advertisement

भारत का बयान अश्विनी वैष्णव बोले- इससे भारत को फायदा होगा IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "आज पैक्स सिलिका पर हस्ताक्षर किए गए, जो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग और चिप डिजाइन के लिए देश में पूरा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इससे भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा। भारत में 10 प्लांट पहले ही लग चुके हैं। बहुत जल्द पहला सेमीकंडक्टर प्लांट उत्पादन शुरू कर देगा। भारत में पूरा इकोसिस्टम बन रहा है। इससे भारत के युवाओं को फायदा होगा।"

Advertisement