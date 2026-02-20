रणवीर सिंह धमकी मामले में आया ये अपडेट

रणवीर सिंह को अमेरिका से आई थी धमकी, 10 करोड़ रुपये की मांग

लेखन ज्योति सिंह 11:04 am Feb 20, 202611:04 am

क्या है खबर?

रणवीर सिंह को फोन पर मिली धमकी मामले में पुलिस की छानबीन लगातार जारी है। बिश्नोई गैंग ने एक अमेरिकी नंबर से अभिनेता के मैनेजर को वॉयस नोट के जरिए 10 करोड़ रुपये की मांग की थी। मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, क्राइम ब्रांच अधिकारी अमेरिका स्थित संबंधित एजेंसी से संपर्क करते हुए उस नंबर के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है। इस मामले में पुलिस को एक बड़ी जानकारी हाथ लगी है।