रणवीर सिंह को अमेरिका से आई थी धमकी, 10 करोड़ रुपये की मांग

रणवीर सिंह को अमेरिका से आई थी धमकी, 10 करोड़ रुपये की मांग
क्या है खबर?
रणवीर सिंह को फोन पर मिली धमकी मामले में पुलिस की छानबीन लगातार जारी है। बिश्नोई गैंग ने एक अमेरिकी नंबर से अभिनेता के मैनेजर को वॉयस नोट के जरिए 10 करोड़ रुपये की मांग की थी। मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, क्राइम ब्रांच अधिकारी अमेरिका स्थित संबंधित एजेंसी से संपर्क करते हुए उस नंबर के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है। इस मामले में पुलिस को एक बड़ी जानकारी हाथ लगी है।
फिरौती
रणवीर से फिरौती के रूप में मांगे गए थे 10 करोड़
IANS के मुताबिक, मुंबई क्राइम ब्रांच ने अपनी जांच में पाया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सहयोगियों में एक, हैरी बॉक्सर ने कथित तौर पर रणवीर को धमकी वाला वॉयस मैसेज भेजा था। उनसे फिरौती के रूप में 10 करोड़ रुपये मांगे गए थे। शुरुआती जांच में, अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अभिनेता के मैनेजर को मिले वॉयस नोट में बॉक्सर की आवाज थी। फिलहाल, क्राइम ब्रांच मामले में और अधिक जानकारी जुटाने में लगी है।
सुरक्षा
रणवीर की बढ़ाई गई सुरक्षा
रिपोर्ट के मुताबिक, धमकी मिलने के बाद अभिनेता मुंबई पुलिस के पास पहुंचे थे, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई। क्राइम ब्रांच ने कुछ दिन पहले उनके मैनेजर का बयान भी रिकॉर्ड किया है। हालांकि, पुलिस ने अभी तक इस मामले में FIR दर्ज नहीं की है, लेकिन प्रारंभिक जांच चल रही है। बता दें, रणवीर इन दिनों आगामी फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर चर्चा में हैं। उनकी यह फिल्म 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।