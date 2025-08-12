पेंटागन के पूर्व अधिकारी असीम मुनीर की परमाणु टिप्पणी पर बरसे, बोले- सूटबूट में बिन लादेन

पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रुबिन ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर की कड़ी आलोचना की

लेखन गजेंद्र 02:03 pm Aug 12, 202502:03 pm

क्या है खबर?

अमेरिका में पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रुबिन ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मॉर्शल असीम मुनीर के फ्लोरिडा दौरे पर की गई परमाणु हमले संबंधी बयान की आलोचना की है। रुबिन ने समाचार एजेंसी ANI से कहा, "अमेरिकी धरती पर पाकिस्तान की धमकियां पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं और यह कई लोगों के मन में सवाल उठा रही है कि क्या वह एक राष्ट्र होने के नाते अपनी जिम्मेदारियां निभा सकता है या उसके अंत का समय आ गया है।"