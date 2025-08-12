पेंटागन के पूर्व अधिकारी असीम मुनीर की परमाणु टिप्पणी पर बरसे, बोले- सूटबूट में बिन लादेन
क्या है खबर?
अमेरिका में पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रुबिन ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मॉर्शल असीम मुनीर के फ्लोरिडा दौरे पर की गई परमाणु हमले संबंधी बयान की आलोचना की है। रुबिन ने समाचार एजेंसी ANI से कहा, "अमेरिकी धरती पर पाकिस्तान की धमकियां पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं और यह कई लोगों के मन में सवाल उठा रही है कि क्या वह एक राष्ट्र होने के नाते अपनी जिम्मेदारियां निभा सकता है या उसके अंत का समय आ गया है।"
आलोचना
मुनीर की बातें लादेन की याद दिलाती हैं- रुबिन
रुबिन ने आगे कहा, "फील्ड मार्शल की बयानबाजी ओसामा बिन लादेन से सुनी बातों की याद दिलाती है। कोई कारण नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तान को एक प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी माने। पाकिस्तान पहला प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी होना चाहिए, जिसे आतंकवाद के प्रायोजक राष्ट्र के रूप में सूचीबद्ध किया जाए और उसे अब अमेरिकी केंद्रीय कमान का सदस्य नहीं होना चाहिए।" रुबिन ने मांग की कि असीम मुनीर को उनकी परमाणु टिप्पणी के लिए अमेरिका में अवांछित व्यक्ति माना जाना चाहिए।
मांग
रुबिन ने डोनाल्ड ट्रंप को व्यापारी बताया
रुबिन ने मांग की कि किसी भी पाकिस्तानी अधिकारी की तरह मुनीर को तब तक अमेरिकी वीजा नहीं मिलना चाहिए, जब तक कि पाकिस्तान अपनी सफाई न दे और माफी न मांग ले। उन्होंने मुनीर को सूट पहने ओसामा बिन लादेन बताया। उन्होंने कहा, "डोनाल्ड ट्रंप एक व्यापारी हैं और खरीद-फरोख्त के आदी हैं, उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि खराब शांति समझौता असल में युद्ध को बढ़ावा दे सकता है। उनकी महत्वाकांक्षा नोबेल शांति पुरस्कार जीतने की है।"
बयान
असीम मुनीर ने क्या कहा था?
मुनीर अमेरिकी मध्य कमान CENTCOM के कमांडर जनरल माइकल कुरिल्ला के सेवानिवृत्ति समारोह में फ्लोरिडा के टैम्पा आए थे। यहां से वे व्यवसायी और मानद वाणिज्यदूत अदनान असद की दावत में शामिल हुए। इसी दौरान मुनीर ने कहा कि अगर पाकिस्तान के अस्तित्व को भारत से खतरा हुआ तो वे आधी दुनिया को अपने साथ खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि हम परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और अगर हम नीचे जाएंगे तो अपने साथ आधी दुनिया को भी ले जाएंगे।