असीम मुनीर के बाद बिलावल भुट्टो ने भारत को दी युद्ध की धमकी, जानिए क्या कहा

पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मॉर्शल असीम मुनीर के अमेरिका की धरती से भारत को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देने के बाद अब पूर्व पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने युद्ध की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर, भारत सिंधु जल संधि के प्रावधानों के उलट कार्य करना जारी रखता है तो युद्ध हो सकता है। इस समय हर पाकिस्तानी नागरिक युद्ध के लिए तैयार है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा।

बयान भुट्टो ने क्या दिया बयान? भुट्टो ने सोमवार को सिंध सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में जल आक्रमण को एक ऐतिहासिक हमला और सिंधु नदी संधि का उल्लंघन करार दिया है। उन्होंने कहा, "हमने (भारत और पाकिस्तान) अतीत में कई युद्ध लड़े हैं, लेकिन सिंधु नदी पर कभी भी हमला नहीं किया गया है। इसी तरह किसी भी पक्ष ने इस नदी पर कोई बांध या नहर बनाने के बारे में भी नहीं सोचा है।"

धमकी भुट्टो ने किस तरह दी युद्ध की धमकी? भुट्टो ने कहा, "अगर, आप (भारत) सिंधु जल संधि पर 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसा हमला करने की सोचते हैं, तो जान लें कि पाकिस्तान के हर प्रांत के लोग आपसे लड़ने के लिए तैयार हैं। यह एक ऐसा युद्ध है जिसे आप निश्चित रूप से हार जाएंगे।" उन्होंने अपने समर्थकों से कहा, "आप लोग इतने मजबूत हैं कि युद्ध करके सभी 6 नदियों पर दोबारा कब्जा किया जा सकता है। ऐसे में पाकिस्तान कभी भी नहीं झुकेगा।"

चेतावनी "...तो हमारी संस्कृति और सभ्यता पर होगा हमला" भुट्टो ने कथित तौर पर कहा, "अगर, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंधु जल संधि पर हमले की घोषणा करते हैं, तो वह हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता पर हमला करते हैं।" बता दें कि कि भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के तुरंत बाद 1960 की संधि को स्थगित कर दिया था। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। इससे पाकिस्तान के कई प्रांतों में पानी की किल्लत शुरू हो गई है।

धमकी मुनीर ने क्या दी थी भारत को धमकी? मुनीर ने फ्लोरिडा के टाम्पा में पाकिस्तान के मानद वाणिज्यदूत और व्यवसायी अदनान असद द्वारा आयोजित रात्रिभोज में कहा था, "हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। अगर, हमारे अस्तित्व को खतरा हुआ, तो हम अपने साथ आधी दुनिया अपने साथ ले जाएंगे।" उन्होंने भारत के सिंधु जल संधि को स्थगित किए जाने पर कहा, "हम भारत द्वारा बांध बनाने का इंतजार करेंगे और फिर 10 मिसाइलों से उसे नष्ट कर देंगे। सिंधु नदी भारतीयों की पारिवारिक संपत्ति नहीं है।"