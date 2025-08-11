असीम मुनीर ने अमेरिका में परमाणु धमकी दी, बोले- डूबे तो आधी दुनिया को साथ लेंगे 

पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मॉर्शल असीम मुनीर ने एक बार फिर भारत के खिलाफ परमाणु धमकी दी है। उन्होंने अमेरिका में कहा कि अगर पाकिस्तान के अस्तित्व को भारत से कोई खतरा हुआ तो वे आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। मुनीर ने यह बात व्यवसायी और मानद वाणिज्यदूत अदनान असद द्वारा फ्लोरिडा के टैम्पा में आयोजित एक रात्रिभोज के दौरान कही। असद पूर्व पाकिस्तानी सैन्य शासक जनरल परवेज मुशर्रफ के चचेरे भाई हैं।

बयान सिंधु जल संधि को लेकर भी बयान दिया मुनीर ने कहा, "हम परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। अगर हमें लगता है कि हम नीचे जा रहे हैं, तो हम अपने साथ आधी दुनिया को भी नीचे ले जाएंगे।" उन्होंने सिंधु जल संधि पर कहा कि भारत द्वारा इसे स्थगित करने से 25 करोड़ लोगों के भुखमरी का खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा, "हम भारत के बांध बनाने का इंतजार करेंगे और बनने पर उसे 10 मिसाइलों से तबाह कर देंगे।"

बयान हमें मिसाइलों की कमी नहीं है- मुनीर दिप्रिंट ने रात्रिभोज में मौजूद सूत्रों के हवाले से बताया कि मुनीर ने कहा, "सिंधु नदी भारतीयों की पारिवारिक संपत्ति नहीं है और हमें मिसाइलों की कमी नहीं है।" रिपोर्ट के मुताबिक, समारोह में अतिथियों को मोबाइल फोन या अन्य डिजिटल उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं थी और भाषण प्रसारित भी नहीं किया गया है। समारोह में पाकिस्तान के 120 मेहमान शामिल थे। इस दौरान मुनीर ने भारत-पाकिस्तान तनाव का भी जिक्र किया।

तुलना मुनीर ने भारत को मर्सिडीज और पाकिस्तान को एक बजरी भरा ट्रक बताया कार्यक्रम में मुनीर ने एक अजीबोगरीब तुलना की। उन्होंने पाकिस्तान को एक ट्रक, जबकि भारत को चमचमाती मर्सिडीज कहा। उन्होंने कहा, "भारत तो चमचमाती मर्सिडीज है जो हाईवे पर आ रही है, लेकिन हम बजरी से भरा एक डंप ट्रक हैं। अगर ट्रक कार से टकरा जाए, तो नुकसान किसका होगा?" उन्होंने कहा, "इस बार हम भारत के पूर्व से शुरुआत करेंगे, जहां उन्होंने अपने सबसे मूल्यवान संसाधन स्थापित किए हैं और फिर पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे।"