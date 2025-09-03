टैरिफ विवाद के बीच डोनाल्ड ट्रंप बोले- हमारे भारत के साथ संबंध अच्छे, लेकिन व्यापार एकतरफा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ विवाद के बीच एक बार फिर भारत की व्यापार नीतियों की आलोचना की और सबसे अधिक टैरिफ वसूलने वाला देश बताया। ओवल ऑफिस में ट्रंप ने भारत-अमेरिका संबंधों पर कहा, "भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई वर्षों तक यह एकतरफा रहा। जब से मैं आया और हमारे पास जो शक्ति है, उसके कारण भारत हम पर बहुत अधिक टैरिफ लगा रहा है, जो दुनिया में सबसे अधिक है।"

आलोचना भारत की आर्थिक नीतियों से अमेरिका को नुकसान- ट्रंप ट्रंप ने आगे कहा, "हम भारत के साथ ज्यादा व्यापार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे हमारे साथ व्यापार कर रहे हैं क्योंकि हम उन पर मूर्खतापूर्ण शुल्क नहीं लगा रहे। हम शुल्क नहीं लगा रहे थे। भारत की आर्थिक नीतियों से अमेरिकी निर्माताओं को काफी नुकसान हुआ। वे जो कुछ बनाते थे, हमारे देश भेजते थे। इसलिए, वह यहां नहीं बनता था, जो गलत है। लेकिन हम कुछ नहीं भेजते, क्योंकि वे हमसे 100 प्रतिशत टैरिफ वसूल रहे थे।"

नुकसान ट्रंप ने हार्ले डेविडसन का उदाहरण दिया ट्रंप ने हार्ले डेविडसन का उदाहरण दिया, जो अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित मोटरसाइकिल ब्रांडों में से एक है और उसे भारत में अपने उत्पाद बेचने में कठिनाई हुई थी। ट्रंप ने कहा, "हार्ले डेविडसन भारत में अपनी मोटरसाइकिल नहीं बेच सकती थी। वहां मोटरसाइकिल पर 200 प्रतिशत टैरिफ था। तो क्या हुआ? हार्ले-डेविडसन भारत गई और वहां मोटरसाइकिल प्लांट बनाया। और अब उन्हें टैरिफ नहीं देना पड़ता। हमारे जैसा ही हाल है।"