अमेरिकी मध्यावधि चुनाव: संसद के दोनों सदनों में ट्रंप की हार, डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुमत

प्रतिनिधि सभा में कुल 435 सीटें हैं। यहां सभी सीटों पर चुनाव हुए थे और बहुमत का आंकड़ा 218 है।

फिलहाल डेमोक्रेटिक पार्टी 196 सीटें जीत चुकी हैं और 60 पर आगे चल रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी 121 सीटें जीत गई है और 50 पर बढ़त बनाए हुए है। यानी इस सदन में भी ट्रंप की पार्टी ने बहुमत खो दिया है।

डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन का गढ़ माने जाने वाली कई सीटों पर जीत दर्ज की है।