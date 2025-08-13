अमेरिका: इंडियाना में स्वामी नारायण मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे, खालिस्तानियों पर शक
क्या है खबर?
अमेरिका के इंडियाना राज्य में हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है। ग्रीनवुड शहर में स्थित बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (BAPS) के स्वामी नारायण मंदिर 'भारत विरोधी नारे' लिखे गए हैं। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना को 11 अगस्त को अंजाम दिया गया है, जिसका शक खालिस्तानी समर्थकों पर है। मंदिर की दीवारों पर 'भारत विरोधी' और 'मोदी मुर्दाबाद' के नारे लिखे गए हैं।
विरोध
संगठन ने कार्रवाई की मांग की
फाउंडेशन ने एक्स पर वीडियो साझा कर लिखा, 'ब्रेकिंग, एक साल से भी कम समय में चौथी बार, एक हिंदू मंदिर को अपवित्र किया गया है। इस बार BAPS ग्रीनवुड को निशाना बनाया गया। भारत विरोधी भित्तिचित्रों से मंदिरों में तोड़फोड़ करना खालिस्तान समर्थक अलगाववादियों द्वारा अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली एक रणनीति है। अब समय आ गया है कि निर्वाचित अधिकारी खोखली निंदा से आगे बढ़ें और यह सुनिश्चित करें कि अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाए।'
ट्विटर पोस्ट
अमेरिका में हिंदू मंदिर पर भारत विरोधी नारे
BREAKING| For the 4th time in less than a year, a Hindu Mandir (temple) has been desecrated—this time the @BAPS Mandir in Greenwood, IN.— Hindu American Foundation (@HinduAmerican) August 12, 2025
Vandalizing temples with anti-India graffiti is a tactic often used by pro-Khalistan separatist activists—and a stark reminder of how slurring… pic.twitter.com/bqH6y1kq9c
जानकारी
कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क में भी हुई थी घटना
मार्च में, दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्वामी नारायण मंदिर को निशाना बनाया गया था, तब भारत सरकार ने इसकी निंदा की थी। जून में यूटा के स्पैनिश फोर्क में इस्कॉन श्रीश्री राधा कृष्ण मंदिर पर कई रात गोलीबारी की गई और मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया।