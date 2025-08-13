LOADING...
अमेरिका: इंडियाना में स्वामी नारायण मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे, खालिस्तानियों पर शक
लेखन गजेंद्र
Aug 13, 2025
11:01 am
अमेरिका के इंडियाना राज्य में हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है। ग्रीनवुड शहर में स्थित बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (BAPS) के स्वामी नारायण मंदिर 'भारत विरोधी नारे' लिखे गए हैं। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना को 11 अगस्त को अंजाम दिया गया है, जिसका शक खालिस्तानी समर्थकों पर है। मंदिर की दीवारों पर 'भारत विरोधी' और 'मोदी मुर्दाबाद' के नारे लिखे गए हैं।

फाउंडेशन ने एक्स पर वीडियो साझा कर लिखा, 'ब्रेकिंग, एक साल से भी कम समय में चौथी बार, एक हिंदू मंदिर को अपवित्र किया गया है। इस बार BAPS ग्रीनवुड को निशाना बनाया गया। भारत विरोधी भित्तिचित्रों से मंदिरों में तोड़फोड़ करना खालिस्तान समर्थक अलगाववादियों द्वारा अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली एक रणनीति है। अब समय आ गया है कि निर्वाचित अधिकारी खोखली निंदा से आगे बढ़ें और यह सुनिश्चित करें कि अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाए।'

अमेरिका में हिंदू मंदिर पर भारत विरोधी नारे

कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क में भी हुई थी घटना

मार्च में, दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्वामी नारायण मंदिर को निशाना बनाया गया था, तब भारत सरकार ने इसकी निंदा की थी। जून में यूटा के स्पैनिश फोर्क में इस्कॉन श्रीश्री राधा कृष्ण मंदिर पर कई रात गोलीबारी की गई और मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया।