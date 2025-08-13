अमेरिका: इंडियाना में स्वामी नारायण मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे, खालिस्तानियों पर शक

विरोध

संगठन ने कार्रवाई की मांग की

फाउंडेशन ने एक्स पर वीडियो साझा कर लिखा, 'ब्रेकिंग, एक साल से भी कम समय में चौथी बार, एक हिंदू मंदिर को अपवित्र किया गया है। इस बार BAPS ग्रीनवुड को निशाना बनाया गया। भारत विरोधी भित्तिचित्रों से मंदिरों में तोड़फोड़ करना खालिस्तान समर्थक अलगाववादियों द्वारा अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली एक रणनीति है। अब समय आ गया है कि निर्वाचित अधिकारी खोखली निंदा से आगे बढ़ें और यह सुनिश्चित करें कि अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाए।'