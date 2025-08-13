अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दी भारत को धमकी, कहा- पानी रोका तो सबक सिखाएंगे

शरीफ ने समारोह में मौजूद लोगों से कहा, "मैं आज ये दुश्मन को बताना चाहता हूं कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो, तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदा-ए-बुजुर्ग ओ बरकत की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की, तो दोबारा तुम्हे वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे तुम।"

#BREAKING : Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif warns India of serious consequences if India stops Indus Water Treaty. Says, he won’t let India take even a drop of Pakistan’s share of water. This is 4th threat from Pak in 48 hours after Asim Munir, Bilawal Bhutto, Khawaja Asif. pic.twitter.com/QpEnP8ekdc

विवाद

क्या है पानी को लेकर विवाद?

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकियों ने 26 पुरुष पर्यटकों का धर्म पूछकर गोली मार दी थी, जिसमें कई नवविवाहित थे। भारत ने इसके जवाब में पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु जल संधि (IWT) को रद्द कर दिया था, जिससे पाकिस्तान में पानी का संकट खड़ा हो गया। भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी धरती से नहीं हटाता, तब तक सिंधु जल संधि को स्थगित रखा जाएगा। इससे पाकिस्तान नाराज है।