दुनिया की खबरें
अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दी भारत को धमकी, कहा- पानी रोका तो सबक सिखाएंगे
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत को धमकी दी (तस्वीर: एक्स/@ShehbazDigital)

अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दी भारत को धमकी, कहा- पानी रोका तो सबक सिखाएंगे

लेखन गजेंद्र
Aug 13, 2025
10:18 am
क्या है खबर?

भारत सरकार द्वारा सिंधु जल संधि स्थगित करने से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और लगातार धमकियां दे रहा है। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत को सबक सिखाने की बात कही है। इस्लामाबाद में एक समारोह के दौरान शरीफ ने जल संधि को लेकर कहा कि भारत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता है। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की, तो उसे बड़ा सबक सिखाया जाएगा।

बयान

क्या बोले शरीफ?

शरीफ ने समारोह में मौजूद लोगों से कहा, "मैं आज ये दुश्मन को बताना चाहता हूं कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो, तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदा-ए-बुजुर्ग ओ बरकत की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की, तो दोबारा तुम्हे वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे तुम।"

ट्विटर पोस्ट

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बयान

धमकियां

बिलावल भुट्टो और असीम मुनीर भी दे चुके हैं धमकी

शरीफ से पहले पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मॉर्शल असीम मुनीर भी पानी को लेकर धमकियां दे चुके हैं। भुट्टों ने संधि के निलंबन को सिंधु घाटी सभ्यता पर हमला बताया और कहा कि अगर पाकिस्तान को युद्ध के लिए मजबूर किया गया तो वह पीछे नहीं हटेगा। मुनीर ने अमेरिका में कहा कि सिंधु नदी भारतीयों की पारिवारिक संपत्ति नहीं, अगर भारतीयों ने बांध बनाया तो उसे मिसाइलों से नष्ट करेंगे।

विवाद

क्या है पानी को लेकर विवाद?

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकियों ने 26 पुरुष पर्यटकों का धर्म पूछकर गोली मार दी थी, जिसमें कई नवविवाहित थे। भारत ने इसके जवाब में पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु जल संधि (IWT) को रद्द कर दिया था, जिससे पाकिस्तान में पानी का संकट खड़ा हो गया। भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी धरती से नहीं हटाता, तब तक सिंधु जल संधि को स्थगित रखा जाएगा। इससे पाकिस्तान नाराज है।