अमेरिका में भारतीय मूल के मोटल मालिक की गोली मारकर हत्या
क्या है खबर?
अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में एक भारतीय मूल के मोटल मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना शुक्रवार दोपहर को राज्य के दक्षिण-पश्चिमी भाग में स्थित पिट्सबर्ग शहर में हुई है। मृतक 51 वर्षीय राकेश एहागबन हैं, जो रॉबिन्सन टाउनशिप स्थित पिट्सबर्ग मोटल के मालिक थे। आरोपी 37 वर्षीय स्टेनली यूजीन वेस्ट है, जिसने राकेश के सिर में बंदूक सटाकर गोली मारी है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है।
विवाद
मोटल मालिक ने आरोपी से पूछा था- क्या तुम ठीक हो?
पीट्सबर्ग पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी एक महिला और एक बच्चे के साथ लगभग 2 हफ्ते से पिट्सबर्ग मोटल में रह रहा था। शुक्रवार को मोटल पार्किंग में कार में बैठी महिला के साथ उसकी कुछ बहस हुई थी, जिसके बाद आरोपी ने उसे गोली मार दी थी। गोलीबारी की आवाज सुनकर राकेश मोटल के बाहर आए और आरोपी वेस्ट से पूछा, "क्या तुम ठीक हो दोस्त?" तभी आरोपी ने उनके सिर में भी गोली मार दी।
जांच
आरोपी को गोली मारकर पकड़ा गया
मोटल में गोलीबारी की सूचना मिलते ही पुलिस ने पिट्सबर्ग के ईस्ट हिल्स इलाके में आरोपी को ट्रैक किया। इस दौरान पुलिस की आरोपी वेस्ट के साथ मुठभेड़ में हुई। पुलिस ने आरोपी को गोली मारकर पकड़ लिया है। एक पुलिसकर्मी भी गोलीबारी में घायल है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने जिस महिला को गोली मारी है, वह भी अस्पताल में भर्ती है।
हत्या
कुछ हफ्ते पहले भारतीय प्रबंधक का काटा गया था सिर
घटना ने टेक्सास की याद दिला दी, जिसमें भारतीय मूल के मोटल प्रबंधक का गला काट दिया गया था। डलास में सैमुएल बुलेवार्ड स्थित डाउनटाउन सूट्स मोटल में 10 सितंबर को बेंगलुरु निवासी प्रबंधक नागमल्लैया (50) का मोटल कर्मचारी योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज (37) से झगड़ा हुआ था। नागमल्लैया ने कोबोस को टूटी वाशिंग मशीन इस्तेमाल न करने को कहा था। तभी बहस बढ़ गई और कोबोस ने नागमल्लैया की पत्नी और बेटे के सामने उनका सिर काटकर कूड़ेदान में डाल दिया।