अमेरिका में भारतीय मूल के मोटल मालिक की गोली मारकर हत्या

विवाद

मोटल मालिक ने आरोपी से पूछा था- क्या तुम ठीक हो?

पीट्सबर्ग पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी एक महिला और एक बच्चे के साथ लगभग 2 हफ्ते से पिट्सबर्ग मोटल में रह रहा था। शुक्रवार को मोटल पार्किंग में कार में बैठी महिला के साथ उसकी कुछ बहस हुई थी, जिसके बाद आरोपी ने उसे गोली मार दी थी। गोलीबारी की आवाज सुनकर राकेश मोटल के बाहर आए और आरोपी वेस्ट से पूछा, "क्या तुम ठीक हो दोस्त?" तभी आरोपी ने उनके सिर में भी गोली मार दी।