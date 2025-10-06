ट्रंप की गाजा शांति और बंधक रिहाई पर चेतावनी, कहा- पहला चरण इस हफ्ते पूरा हो

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में शांति बहाल करने और बंधकों को रिहा करने के लिए पहला चरण इस सप्ताह पूरा करने को कहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इजरायल और हमास से मामले में तेजी से आगे बढ़ने का अनुरोध किया है और कहा कि वह इस संघर्ष पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि समय की कमी है, वरना भारी रक्तपात हो सकता है और वह ऐसा नहीं देखना चाहते।

चेतावनी क्या बोले ट्रंप? राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, 'इस सप्ताहांत हमास और दुनियाभर के देशों (अरब, मुस्लिम और अन्य सभी) के साथ बंधकों को रिहाई, गाजा युद्ध समाप्त, और उससे भी महत्वपूर्ण मध्य पूर्व में शांति की लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर बहुत सकारात्मक चर्चा हुई है। ये वार्ताएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। तकनीकी टीमें सोमवार को मिस्र में फिर से बैठक करेंगी ताकि अंतिम विवरणों पर काम किया जा सके।'

अभियान वरना भारी रक्तपात होगा- ट्रंप राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे लिखा, 'मुझे बताया गया है कि पहला चरण इसी सप्ताह पूरा हो जाना चाहिए, और मैं सभी से तेजी से आगे बढ़ने का अनुरोध करता हूं। मैं इस पुराने संघर्ष पर नजर रखूंगा। समय की कमी है, वरना भारी रक्तपात होगा- ऐसा कुछ, जो कोई नहीं देखना चाहता!' बता दें कि रविवार को हमास ने इजरायल के साथ बंधक-कैदियों की अदला-बदली शीघ्र शुरू करने का आह्वान किया था।