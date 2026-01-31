अमेरिका में फिर आंशिक शटडाउन, फंडिंग विधेयक पर नहीं बन पाई सहमति

विवाद

फंडिंग विधेयक पर क्यों नहीं बन पाई सहमति?

सांसदों के बीच मिनियापोलिस में फेडरल इमिग्रेशन एजेंटों द्वारा 2 प्रदर्शनकारियों की हत्या को लेकर विवाद बढ़ गया। इस मामले पर डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने विरोध जताया और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) के लिए नई फंडिंग पर चर्चा रुक गई। डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने कहा, "मैं और अन्य डेमोक्रेटिक सासंद इस पैकेज का तब तक समर्थन नहीं करेंगे, जब तक DHS के लिए धन शामिल करने वाले विनियोग उपाय को हटा नहीं दिया जाता।"