रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' चल रही कछुआ की चाल, तीसरे दिन हुआ इतना कारोबार

'मर्दानी 3' का तीसरे दिन कारोबार सबसे ज्यादा

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'मर्दानी 3' ने अपनी रिलीज के तीसरे दिन (रविवार) को 7.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया है जो पिछली कमाई के मुकाबले सबसे ज्यादा है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर महज 4 करोड़ रुपये से ओपनिंग ली थी। दूसरे दिन 6.25 करोड़ कमाते हुए इसने अब तक कुल 17.50 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। हालांकि, 3 दिनों में फिल्म 20 करोड़ का आंकड़ा नहीं छू पाई है, जो थोड़ा चिंताजनक है।