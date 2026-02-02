टी-20 विश्व कप 2026: जोश हेजलवुड शुरुआती मैचों से हो सकते हैं बाहर- रिपोर्ट 

बयान फिलहाल सिडनी में ही रिहैब करेंगे हेजलवुड हैजलवुड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन की वजह से इंग्लैंड सीरीज की शुरुआत से बाहर हो गए थे और फिर अपने रिहैब के दौरान उन्हें अकिलीज की समस्या हो गई। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के चयनकर्ता और मेडिकल स्टाफ ने फैसला किया है कि वह फिलहाल सिडनी में ही रहेंगे। चयनकर्ता डोडमेडे ने कहा, "हमें लगा कि जोश के लिए यह ज्यादा फायदेमंद होगा कि वह श्रीलंका जाने से पहले अपने घर पर जाने-पहचाने माहौल में अपना रिहैब जारी रखें।"

चोट चोट से जूझ रही है ऑस्ट्रेलियाई टीम ऑस्ट्रेलिया पहले ही पैट कमिंस को टी-20 विश्व कप से खो चुका है, क्योंकि उन्हें पीठ की चोट से ठीक होने के लिए और समय चाहिए था। अनफिट कमिंस इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज में 4 टेस्ट मैच नहीं खेल पाए थे। वहीं, मिचेल स्टार्क पहले ही इस प्रारूप से संन्यास ले चुके हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की 15 सदस्यीय टीम में बेन ड्वार्शियस, जेवियर बार्टलेट और नाथन एलिस शामिल हैं।

