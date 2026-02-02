ऐपल ने शुरू की नई सुविधा, ग्राहक अब अपने हिसाब से असेंबल कर सकेंगे मैकबुक

ऐपल ने अपने ऑनलाइन स्टोर में मैक खरीदने का तरीका आसान और ज्यादा कस्टमाइज्ड बना दिया है। अब ग्राहक आईफोन की तरह मैक खरीदते समय हर जरूरी स्पेक खुद चुन सकते हैं। मैकवर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐपल ने अपने ऑनलाइन मैक कॉन्फिगरेशन टूल को अपडेट किया है। पहले जहां कुछ तय विकल्प मिलते थे, अब यूजर एक-एक करके अपनी पसंद के फीचर्स चुन सकते हैं, जिससे खरीदारी ज्यादा आसान और पर्सनल हो गई है।

स्पेक अब हर स्पेक चुनने की आजादी ऐपल के इस नए कॉन्फिगरेशन सिस्टम में ग्राहक रंग, डिस्प्ले, चिप, मेमोरी, स्टोरेज और पावर एडॉप्टर तक सब कुछ अपने हिसाब से चुन सकते हैं। पहले यह सुविधा सीमित थी और तय मॉडल में से ही चुनाव करना पड़ता था। अब यह बदलाव उन यूजर्स के लिए फायदेमंद है जो अपनी जरूरत के हिसाब से मैक बनवाना चाहते हैं। इससे प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और क्रिएटिव यूजर्स सभी को ज्यादा कंट्रोल और संतुष्टि मिलेगी।

ऐप्स प्री-इंस्टॉल ऐप्स का भी विकल्प ऐपल के अपडेटेड पेज पर अब ग्राहक अपने नए मैक में कुछ प्रोफेशनल ऐप्स पहले से इंस्टॉल कराने का विकल्प भी चुन सकते हैं। इसमें फाइनल कट प्रो और लॉजिक प्रो जैसे ऐप शामिल हैं। इससे नए डिवाइस को खरीदते ही काम शुरू करना आसान हो जाएगा। खासकर वीडियो एडिटिंग, म्यूजिक प्रोडक्शन और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए यह सुविधा समय और मेहनत दोनों बचाने में मदद करेगी।

