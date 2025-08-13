अमेरिका: फ्लोरिडा में माता-पिता बच्चों को नहीं भेजना चाहते स्कूल, 46 प्रतिशत घर पर पढ़ रहे

अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में बच्चों के घर में पढ़ने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। यहां के अभिभावक सुरक्षा संबंधी चिता और बच्चों पर नियंत्रण के चलते उन्हें स्कूल नहीं भेजना चाहते। फ्लोरिडा शिक्षा विभाग के अनुसार, फ्लोरिडा में होमस्कूलिंग में तेजी से वृद्धि हुई है, जहां 2023-24 के शैक्षणिक वर्ष में 1.55 लाख से ज्यादा छात्र घर से पढ़ाई कर रहे हैं। विभाग के मुताबिक, यह संख्या 2019-20 की तुलना में 46 प्रतिशत अधिक है।

नीति फ्लोरिडा में नीतियां भी घर पर पढ़ाने के लिए अनुकूल फ्लोरिडा के गर्वनर रॉन डेसेंटिस राज्य में होमस्कूलिंग के बड़े समर्थक हैं। उन्होंने कुछ ऐसी नीतियां भी लागू की हैं, जिससे होमस्कूलिंग पसंद किया जा रहा है। उन्होंने घर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को जिले के किसी भी सरकारी स्कूल की इंटर स्कूल एथलेटिक टीमों में भाग लेने का अधिकार दिया है। उन्होंने एक स्कूल चयन विधेयक पारित किया, जिससे परिवारों को शिक्षा धनराशि मिलती है, जिसे वे होमस्कूलिंग, ट्यूशन और पाठ्यपुस्तकों पर खर्च कर सकते हैं।

चिंता माता-पिता बच्चों को घर पर क्यों पढ़ा रहे हैं? नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन स्टेटिस्टिक्स के 2022-23 वर्ष के आंकड़ों पर आधारित प्यू रिसर्च सेंटर के परिणामों की मानें तो होमस्कूलिंग करने वाले बच्चों के माता-पिता ने इसके लिए कई कारण गिनाए हैं। सबसे अधिक 82 प्रतिशत अभिभावक स्कूल के माहौल से चिंतित हैं, जहां सुरक्षा, ड्रग्स या नकारात्मक सहकर्मी दबाव मुद्दा अहम है। स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता से 72 प्रतिशत अभिभावक, 75 प्रतिशत नैतिक शिक्षा और 72 प्रतिशत पारिवारिक जीवन के लिए होमस्कूलिंग पर जोर दे रहे हैं।