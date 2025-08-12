असीम मुनीर के दौरे के बाद अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी समूह घोषित किया

अमेरिका ने पाकिस्तान को खुश करने वाला कदम उठाते हुए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) और मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकवादी समूह (FTO) घोषित कर दिया है। यह जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने एक प्रेस बयान में दी। उन्होंने कहा कि 2019 से, BLA ने अतिरिक्त हमलों की जिम्मेदारी ली है, जिसमें मजीद ब्रिगेड द्वारा किया गया हमला भी शामिल है। मजीद पहले भी विशेष नामित वैश्विक आतंकवादी (SDGT) वर्गीकरण में छद्म नाम के रूप में जोड़ा गया है।

बयान रुबियो ने क्या कहा? रुबियो ने कहा, "BLA को 2019 में कई आतंकवादी हमलों के बाद SDGT घोषित किया गया था। 2019 के बाद से, BLA ने मजीद ब्रिगेड के साथ कई हमलों की ज़िम्मेदारी ली है। 2024 में, BLA ने कराची हवाई अड्डे और ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स के पास आत्मघाती हमले का दावा किया। 2025 में, क्वेटा-पेशावर जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के अपहरण की जिम्मेदारी ली, जिसमें 31 नागरिक और सुरक्षाकर्मी मारे गए थे और 300 से ज्यादा को बंधक बनाया गया था।"

आतंकवाद आतंकवाद का मुकबला करने के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध- रुबियो रुबियो ने आगे कहा, "विदेश विभाग की कार्रवाई आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ट्रंप प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संगठन को आतंकवादी घोषित करना इस अभिशाप के विरुद्ध हमारी लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आतंकवादी गतिविधियों के लिए समर्थन को कम करने का प्रभावी तरीका है।" बता दें कि FTO घोषित करने से अमेरिकी सरकार को समूह की परिसंपत्तियों को जब्त करने, इसके समर्थन को आपराधिक बनाने और संचालन बंद करने की अनुमति मिल जाती है।

संगठन क्या है BLA और मजीद ब्रिगेड? BLA एक अलगाववादी उग्रवादी समूह है जो दशकों से अपने खनिज समृद्ध प्रांत बलूचिस्तान की आजादी की मांग को लेकर पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया है। समूह पाकिस्तान राज्य से बलूचिस्तान की मुक्ति के लिए लड़ने का दावा करता है, जिसे वह शोषण और संस्थागत हाशिए पर डालने के लिए दोषी ठहराता है। मजीद ब्रिगेड BLA का एक आत्मघाती दस्ता है। इसका नाम मजीद लैंगोव सीनियर और मजीद लैंगोव जूनियर नामक 2 भाइयों के नाम पर पड़ा है।

जानकारी 2011 में दोनों भाईयों को सम्मानित करने के लिए बनाई ब्रिगेड दोनों भाईयों की हत्या पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने की थी। इसके बाद इन्हें सम्मान देने के लिए 2011 में BLA ने मजीद ब्रिगेड बनाई थी। उसी साल मजीद ब्रिगेड ने अपना पहला हमला पूर्व पाकिस्तानी मंत्री के बेटे शफीक मेंगल पर किया था।