अमेरिका: मोंटाना के हवाई अड्डे पर खड़े विमान से टकराया दूसरा विमान, बड़ा धमाका हुआ
क्या है खबर?
अमेरिका के मोंटाना राज्य में बड़ा हादसा हुआ। यहां के कालीस्पेल शहर में एक छोटा विमान हवाई अड्डे पर उतरते समय वहां खड़े दूसरे विमान से टकरा गया, जिसके बाद बड़ा धमाका हुआ। कालीस्पेल पुलिस प्रमुख जॉर्डन वेनेजियो और संघीय विमानन प्रशासन ने बताया कि हादसा दोपहर 2 बजे कालीस्पेल शहर के हवाई अड्डे पर हुआ है। इसमें किसी की जान नहीं गई है। सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। घटना की जांच शुरू कर दी गई है।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
वाशिंगट के पुलमैन से रवाना एक इंजन वाला सोकाटा टीबीएम 700 टर्बोप्रॉप विमान 4 लोगों को लेकर कालीस्पेल हवाई अड्डे पर उतरा था। हवाई पट्टी के अंत में विमान अचानक अनियंत्रित हो गया और जमीन पर खड़े दूसरे खाली विमान से भिड़ गया। टक्कर होते ही विमान में आग लग गई। समय रहते पायलट और सभी 3 यात्री बाहर निकल आए, जिसके बाद हवाई अड्डे पर मौजूद अग्निशमन की टीम ने आग पर काबू पाया। दो यात्री मामूली घायल हैं।
ट्विटर पोस्ट
हादसे के बाद का वीडियो
