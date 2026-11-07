अमेरिका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं

अमेरिका ने ईरान पर फिर किया 'छोटा' हमला, केशम द्वीप को बनाया निशाना

लेखन आबिद खान 09:50 am Nov 07, 202609:50 am

क्या है खबर?

अमेरिका ने ईरान पर फिर नए सिरे से हमले किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरानी हवाई रक्षा प्रणालियों के खिलाफ मामूली हमले किए हैं। फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "हम छोटे-मोटे हमले करते हैं। उन्होंने एक छोटा सा विमानरोधी उपकरण बनाया था, जिसे हमने लगभग 15 मिनट या शायद 5 मिनट में ही नष्ट कर दिया।"