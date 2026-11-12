जलवायु संकट पर संयुक्त राष्ट्र की चौंकाने वाली रिपोर्ट, जलवायु से जुड़े लक्ष्य खतरे में
तुर्किये में हुई संयुक्त राष्ट्र की जलवायु बैठक में एक नई रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया में जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए पिछले 5 सालों से कोई खास काम नहीं हुआ है।
2015 के पेरिस समझौते से शुरुआत में कुछ अच्छी खबरें मिली थीं, लेकिन उसके बाद से काम धीमा पड़ गया है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि अब दुनिया 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने की उस खतरनाक सीमा को पार करने की तरफ बढ़ रही है, जिससे जलवायु से जुड़े दुनिया के सभी लक्ष्य खतरे में आ गए हैं।
मार्शल आइलैंड्स, तुवालु ने मांगी अनुकूलन मदद
मार्शल आइलैंड्स और तुवालु जैसे छोटे द्वीपीय देशों के नेता और भी मजबूत कदम उठाने की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि समुद्र का जलस्तर बढ़ने से उनका अस्तित्व ही खतरे में है।
ये देश चाहते हैं कि सभी देश अपने लिए और बड़े लक्ष्य तय करें। साथ ही, अमीर देश जलवायु परिवर्तन के बुरे असर से निपटने के लिए अधिक मदद दें।
रिपोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर सभी देश अपने वादे पूरे भी कर लें, तब भी इस सदी के आखिर तक दुनिया का तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसलिए, अब बड़े और तेज कदम उठाने की बहुत जरूरत है।