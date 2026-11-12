जलवायु संकट पर संयुक्त राष्ट्र की चौंकाने वाली रिपोर्ट, जलवायु से जुड़े लक्ष्य खतरे में

मार्शल आइलैंड्स और तुवालु जैसे छोटे द्वीपीय देशों के नेता और भी मजबूत कदम उठाने की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि समुद्र का जलस्तर बढ़ने से उनका अस्तित्व ही खतरे में है।

ये देश चाहते हैं कि सभी देश अपने लिए और बड़े लक्ष्य तय करें। साथ ही, अमीर देश जलवायु परिवर्तन के बुरे असर से निपटने के लिए अधिक मदद दें।

रिपोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर सभी देश अपने वादे पूरे भी कर लें, तब भी इस सदी के आखिर तक दुनिया का तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसलिए, अब बड़े और तेज कदम उठाने की बहुत जरूरत है।