मस्क ने कहा कि यूक्रेन स्टारलिंक का इस्तेमाल आम लोगों पर हमले में कर रहा है

एलन मस्क बोले- स्टारलिंक का इस्तेमाल लोगों को मारने के लिए कर रहा था यूक्रेन

लेखन आबिद खान 11:14 am Oct 25, 202611:14 am

क्या है खबर?

एलन मस्क ने कहा कि उनकी कंपनी स्पेसएक्स ने यूक्रेन में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा को बाधित किया था। उन्होंने यूक्रेनी सेना पर स्टारलिंक की सेवा शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सेना ने इसका इस्तेमाल आक्रामक ड्रोन हमलों के लिए किया था। मस्क ने आगे बताया कि इस सुविधा में मौजूद खामी को पिछले हफ्ते ही दूर कर दिया गया था। इस मुद्दे पर अमेरिका और यूक्रेन में विवाद हुआ था।