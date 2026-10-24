मारुति सुजुकी विक्टोरिस ऑरम एडिशन में कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं

मारुति सुजुकी विक्टोरिस ऑरम एडिशन लॉन्च, जानिए क्या है इसमें खास

क्या है खबर?

दिग्गज कार निर्माता मारुति सुजुकी ने SUV विक्टोरिस की पहली वर्षगांठ पर इसका ऑरम एडिशन लॉन्च किया है, जो स्ट्रांग हाइब्रिड मॉडल के लिए पेश किया गया है। इस एडिशन में कॉस्मेटिक और एक्सेसरी पैकेज शामिल है, जिसकी कीमत 22,990 रुपये है। यह लॉन्च ऐसे समय में हुआ है, जब विक्टोरिस ने मिडसाइज SUV सेगमेंट में अपनी मजबूत जगह बना ली है। अक्टूबर तक इसकी कुल बिक्री 1.5 लाख के आंकड़े को पार कर गई है।