आंध्र प्रदेश में सड़क निर्माण के दौरान धमाका, 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत

पुलिस ने कहा, "विस्तार कार्य के लिए चट्टानों को तोड़ने के लिए जिलेटिन स्टिक से लैस एक विशेष उपकरण का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस दौरान उपकरण में खराबी आ गई। विस्फोट में 2 वाहन नष्ट हो गए। दुर्घटना में चालक और 3 श्रमिकों की मौत हो गई। विपरीत दिशा से आ रहे एक शिक्षक की भी जान चली गई।"

मृतकों में विशाखापत्तनम की शिक्षिका सुनीता, देवरापल्ली के मणि, चिदिकाड़ा के नारायणराव और कडप्पा के पवन कुमार शामिल हैं।