दलेर मेहंदी मंच पर हुए अपमान से टूटे, मीका बोले- बात करते ही रो पड़े पाजी 

मीका ने बताया कि सूरत में अपना शो खत्म करने के बाद उन्हें इस विवाद की जानकारी मिली।

उन्होंने उसी रात दलेर मेहंदी को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उनके भाई ने फोन नहीं उठाया। अगले दिन जब दोनों की बात हुई तो दलेर बेहद भावुक हो गए।

मीका ने याद करते हुए कहा, "जब मैंने अगले दिन पाजी को फोन किया तो वे फफक-फफककर रो पड़े। मैंने तो अभी कुछ कहा भी नहीं था और वे रोने लगे।"