भारतीय क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास, टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 300 मैच

भारत अब 300 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेलने वाले दुनिया की दूसरी टीम बन गई है।

इस सूची में पाकिस्तान क्रिकेट टीम 304 मैचों के साथ पहले पायदान पर हैं। सूची में ऑस्ट्रेलिया (229) तीसरे, श्रीलंका और बांग्लादेश (222-222) संयुक्त रूप से चौथे नंबर पर हैं।

भारत ने अपने 300 मैचों में से अब तक 205 में जीत दर्ज की है, जबकि 83 मुकाबलों में उसे हार मिली है। इसी तरह एक मुकाबला टाई और 10 अनिर्णित रहे हैं।