फ्रांस: लूव्र संग्रहालय से चोरी के मामले में 2 संदिग्ध गिरफ्तार

चोरी

4 मिनट में 8 बेशकीमती गहने चुरा ले गए थे चोर

19 अक्टूबर को लूव्र संग्रहालय से फिल्मी स्टाइल में 4 चोर बेशकीमती गहने चुरा ले गए थे। चोर सीन नदी के किनारे वाले छोर से एक हाइड्रोलिक ट्रक की लिफ्ट के जरिए संग्रहालय की बालकनी में पहुंचे और कटर की मदद से कांच को काटकर अपोलो गैलरी में घुस गए। यहां उन्होंने गार्ड को धमकाया और 2 कांच के बॉक्स तोड़कर गहने और मुकुट निकाल लिए। चोरों ने इस पूरी घटना को केवल 4 मिनट में ही अंजाम दिया था।