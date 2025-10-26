फ्रांस: लूव्र संग्रहालय से चोरी के मामले में 2 संदिग्ध गिरफ्तार
क्या है खबर?
पेरिस स्थित प्रसिद्ध लूव्र संग्रहालय से कीमती आभूषणों की चोरी के मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एक संदिग्ध को शनिवार रात पेरिस के चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया। ये संदिग्ध फ्रांस छोड़ने की तैयारी कर रहा था। वहीं, दूसरे संदिग्ध को भी शनिवार रात पेरिस के एक इलाके से गिरफ्तार किया गया। दोनों से अब पूछताछ की तैयारी हो रही है।
चोरी
4 मिनट में 8 बेशकीमती गहने चुरा ले गए थे चोर
19 अक्टूबर को लूव्र संग्रहालय से फिल्मी स्टाइल में 4 चोर बेशकीमती गहने चुरा ले गए थे। चोर सीन नदी के किनारे वाले छोर से एक हाइड्रोलिक ट्रक की लिफ्ट के जरिए संग्रहालय की बालकनी में पहुंचे और कटर की मदद से कांच को काटकर अपोलो गैलरी में घुस गए। यहां उन्होंने गार्ड को धमकाया और 2 कांच के बॉक्स तोड़कर गहने और मुकुट निकाल लिए। चोरों ने इस पूरी घटना को केवल 4 मिनट में ही अंजाम दिया था।
जेवर
क्या-क्या ले गए थे चोर?
अधिकारियों के मुताबिक, चोरों ने शाही परिवार का मुकुट, नेकलेस, कानों की बालियां और ब्रोच चुराएं हैं। नेपोलियन तृतीय की पत्नी महारानी यूजीन का ताज और ब्रोच, महारानी मेरी लुई का पन्ने का हार और बालियां, महारानी मेरी-अमेलि और महारानी हॉर्तेंस के नीलम सेट का ताज, हार और एक बाली और एक ब्रोच चोरी हुआ है। महारानी के मुकुट पर 1,354 हीरे और 56 पन्ने जड़े थे। ये सभी 19वीं सदी के गहने हैं और फ्रांसीसी शाही परिवार के थे।