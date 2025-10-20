फ्रांस: लूव्र संग्रहालय से 4 मिनट में 8 बेशकीमती गहने कैसे चुरा ले गए बदमाश?

दुनिया के सबसे लोकप्रिय लूव्र संग्रहालय से फिल्मी स्टाइल में चोर 8 बेशकीमती गहने चुरा ले गए हैं। इनकी कीमत करोड़ों रुपये बताई जा रही है। फ्रांस के पेरिस स्थित लूव्र संग्रहालय में रविवार सुबह 4 चोरों ने केवल 4 मिनट में इस घटना को अंजाम दिया, जिसने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। अभी तक चोरों का कोई अता-पता नहीं है। आइए जानते हैं पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ।

दिन ट्रक लिफ्ट के जरिए संग्रहालय में घुसे चोर ये घटना रविवार सुबह संग्रहालय के खुलने से करीब आधा घंटे बाद यानी 9:30 से 9:40 के बीच हुई है। चोर सीन नदी के किनारे वाले छोर से एक हाइड्रोलिक ट्रक की लिफ्ट के जरिए संग्रहालय की बालकनी में पहुंचे। इसके बाद बैटरी से चलने वाले कटर की मदद से कांच को काटा और अपोलो गैलरी तक पहुंचे। इस गुंबदनुमा गैलरी में फ्रांस के ऐतिहासिक मुकुट रत्न रखे हुए थे।

घटना केवल 4 मिनट में वारदात को दिया अंजाम इसके बाद चोरों ने सुरक्षाकर्मियों को धमकाया और 2 कांच के बॉक्स तोड़कर गहने और मुकुट निकाल लिए। चोरों ने बेहद संगठित और सटीकता से घटना को केवल 4 मिनट में ही अंजाम दिया। उन्होंने पहले से ही भागने की भी योजना बना रखी थी। चोर गहने लेकर 2 स्कूटर पर सवार होकर भाग गए। इस अफरा-तफरी में एक मुकुट टूट गया, जिसका एक हिस्सा संग्रहालय के बाहर पड़ा मिला।

चोरी कौन-कौनसे गहने ले गए चोर? अधिकारियों के मुताबिक, चोरों ने शाही परिवार का मुकुट, नेकलेस, कानों की बालियां और ब्रोच चुराएं हैं। नेपोलियन तृतीय की पत्नी महारानी यूजीन का ताज और ब्रोच, महारानी मेरी लुई का पन्ने का हार और बालियां, महारानी मेरी-अमेलि और महारानी हॉर्तेंस के नीलम सेट का ताज, हार और एक बाली और एक ब्रोच चोरी हुआ है। महारानी के मुकुट पर 1,354 हीरे और 56 पन्ने जड़े थे। ये सभी 19वीं सदी के गहने हैं और फ्रांसीसी शाही परिवार के थे।

चोर क्या चोरों के बारे में कुछ पता चला है? अभी तक चोरों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। बस इतना पता है कि चोरों की संख्या 4 थी और ये नकाबपोश थे। फिलहाल फोरेंसिक टीमें घटनास्थल की तलाशी ले रही हैं और CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस लिफ्ट, कटर, स्कूटर की तलाश कर रही है। जांच जारी रहने तक संग्रहालय को बंद किया गया है। संग्रहालय के ही किसी कर्मचारी की मिलीभगत को लेकर भी जांच हो रही है।