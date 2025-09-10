डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया (फाइल तस्वीर)

डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने को उत्सुक, मोदी ने दिया जवाब

लेखन गजेंद्र 09:07 am Sep 10, 202509:07 am

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने अपनी मंशा सोशल मीडिया पर जाहिर की है। ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा कि भारत और अमेरिका अपनी व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हैं और वह प्रधानमंत्री मोदी से बात करने को उत्सुक हैं। इस पोस्ट का प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर जवाब लिखा है और भारत-अमेरिका की साझेदारी को दोहराया है।