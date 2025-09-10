डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने को उत्सुक, मोदी ने दिया जवाब
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने अपनी मंशा सोशल मीडिया पर जाहिर की है। ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा कि भारत और अमेरिका अपनी व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हैं और वह प्रधानमंत्री मोदी से बात करने को उत्सुक हैं। इस पोस्ट का प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर जवाब लिखा है और भारत-अमेरिका की साझेदारी को दोहराया है।
संबंध
ट्रंप ने क्या लिखा?
ट्रंप ने लिखा, 'मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे मित्र, प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी!'
जवाब
प्रधानमंत्री मोदी ने क्या दिया जवाब?
मोदी ने पोस्ट का स्क्रीनशॉट एक्स पर साझा कर लिखा, 'भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापार वार्ता भारत-अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को उजागर करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। मैं भी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के लिए उत्सुक हूं। हम दोनों देशों के लोगों के लिए उज्जवल-समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे।'
तेवर
ट्रंप ने अचानक नरम किए तेवर
भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच तब खटास दिख रही थी, जब ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया था। साथ ही उन्होंने भारत को मृत अर्थव्यवस्था भी कहा था। हालांकि, इस बीच चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद ट्रंप के तेवर नरम दिख रहे हैं। तब उन्होंने लिखा था, 'भारत को अंधेरे चीन के हाथों खो दिया।'