तीनों नेताओं की बैठक शेनझेन के आलीशान काइलिन विला में हुई। इसे 1997 में बनाया गया था।

पहाड़ियों और झील के किनारे बना यह विला खूबसूरत नजारों के लिए जाना जाता है। जिनपिंग के पिता शी झोंगशुन अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ दिन यहां रहे थे।

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, किल्लिन पर्वत की तलहटी में बसा यह विला बीजिंग के 'डियाओयुताई गेस्ट हाउस' के समान है। इसे खासतौर पर राष्ट्राध्यक्षों की मेजबानी के लिए बनाया गया था।